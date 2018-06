Prins Laurent aanwezig op uitvaart agenten

De aanwezigheid van Laurent was vooraf niet aangekondigd. Koning Filip stuurde een vertegenwoordiger naar de uitvaart. Hij kan er niet bij zijn omdat hij koning Willem-Alexander en groothertog Henri van Luxemburg ontvangt in Brussel. Op de plechtigheid kwamen verder agenten uit het hele land en verschillende politici af. Onder hen is de Belgische premier Charles Michel.

In de Waalse stad ten zuiden van Maastricht werden vorige week twee vrouwelijke agenten en een mannelijke passant doodgeschoten. De schutter werd nadat hij in een nabijgelegen school een vrouw had gegijzeld gedood door een politiekogel.