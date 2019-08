Gewonde stuntman Fast & Furious 9 van intensive care

„Joe verblijft nog altijd in het ziekenhuis verblijft en er wacht hem een lange weg naar herstel, maar hij is van de intensive care en de artsen zijn tevreden met de ontwikkelingen”, zo laat de familie weten. Ze bedanken iedereen die Joe de laatste tijd heeft geholpen.

Het ongeluk vond plaats in de Leavesden Studios ten noorden van Londen. De opnames van de film werden stilgelegd. Het negende deel in de langlopende actierace over autodieven moet mei 2020 in première gaan.

De hoofdrollen in Fast & Furious 9 worden gespeeld door Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Charlize Theron en Vin Diesel. Naar verluidt was Vin Diesel aanwezig toen het ongeluk plaatsvond.