Miro Kloosterman wil meer zijn dan soapacteur

“Het was geweldig om te spelen”, glundert Kloosterman daags voor zijn dernière. Hij deelde de rol van Frank Farmer met collega’s Dave Mantel en Mark van Eeuwen. “Ik heb vooral geprobeerd hem sympathiek te maken. Tijs Kramer, die ik in GTST speel, was dat vooral niet.” Het acteren voor een livepubliek is Kloosterman erg goed bevallen. “Ik heb één keer een blackout gehad; vijf seconden, maar het voelde als vijf minuten. Patrick Martens, die mijn tegenspeler was in de scène, heeft mij toen gered door wat eerder op te komen met zijn teksten.”

In een volgende musical wil de acteur wel eens ontdekken of hij enigszins kan dansen en zingen, twee zaken die zijn personage in The Bodyguard niet doen. Eigenlijk staat Kloosterman open voor elk spannende voorstel - hij wil zich graag zich breed mogelijk ontwikkelen in zijn vak, zo vertelt hij aan BuzzE. “Je kan een carrière niet echt plannen, bent ook een beetje afhankelijk van de kansen die je krijgt of de mensen die in je geloven. Soms merk je nog dat producenten denken ‘maar het is een GTST-acteur’, alsof dat betekent dat je niets anders meer kan.”

Geen alcohol

Een kans op een heel ander vlak die Kloosterman kreeg, was het aanbod om ambassadeur te worden voor dierenrechtenorganisatie PETA. De veganist is de eerste Nederlander die deze eer te beurt valt. Vanaf zijn 21e ging Kloosterman al gezonder eten, maar vier jaar geleden dwong een slechte periode hem drastische maatregelen te nemen. Hij drinkt nauwelijks nog alcohol en eet geen dierlijke producten; zijn menu bestaat vooral uit groenten en fruit. “Ik heb daar veel profijt van”, knikt de acteur. "Fruit is een van de meest gezonde dingen die je kan eten en bevat suikers, eiwitten en een beetje vetten, antioxidanten, vitaminen, mineralen, bioflavonoiden, vezels en waarschijnlijk nog heel veel stofjes waar ze het bestaan nog niet eens van ontdekt hebben."

Kloosterman hoopt dat zijn ambassadeurschap mensen aan kan zetten tot nadenken. “Niet iedereen hoeft zo’n radicale stap als ik te nemen”, erkent hij. “Maar iets meer kennis inwinnen over de voor- en nadelen van het eten van fruit of vlees kan zoveel schelen. Te veel vlees eten is heel ongezond. En fruit is veel voedzamer dan de meeste mensen denken of menen te weten.”

Gezond en slank

De acteur presenteert donderdag het boek Fruit jezelf gezond en slank waar hij aan heeft meegewerkt. Met een grote fotocampagne presenteert hij zich deze week als ambassadeur van PETA. “Een missie is een groot woord”, lacht hij. “Maar ik hoop op z’n minst een heleboel mensen te inspireren. Er zijn serieus ouders die hun kinderen geen fruit willen geven omdat ze denken dat het slecht zou zijn. Dat soort misverstanden wil ik graag de wereld uit helpen.”

The Bodyguard is nog tot half juli te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. De titelrol wordt na het afscheid van Kloosterman vertolkt door Mantel en Van Eeuwen.