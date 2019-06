Alice Cooper: ’Het is een wonder dat ik leef’

„Het is een wonder dat ik nog leef. Ik ben nu 37 jaar nuchter”, vertelt hij aan The Daily Mirror. „Het voelde als mijn verantwoordelijkheid gezien ik mijn goede vrienden heb zien sterven op hun 27e. Ik bedoel, Jimi Hendrix en ik waren goede vrienden en Jim Morrison en ik. En zij zijn allebei op hun 27e gestorven”, legt Cooper uit.

„Bij mij zou het zelfde gaan gebeuren als ik geen grip op mezelf zou krijgen. Ik moest er controle op krijgen.”