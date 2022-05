Drake verliest drie ton door zege Max Verstappen

Premium Sport

Rico Verhoeven zet deur op kier voor clash met Hesdy Gerges

Zelfs als Rico Verhoeven niet in actie komt vanwege een blessure, dan nog weet The King of Kickboxing de aandacht op zich gericht. Hoge bomen vangen veel wind, zullen we maar zeggen. Recentelijk werd hij uitgedaagd door een oude én een nieuwe rivaal. Waar Antonio Plazibat geduld moet betrachten, sta...