Twitteraccount Gilbert Gottfried gehackt na overlijden

De foto van @RealGilbert was veranderd en ook de tekst in zijn bio aangepast, zo is te zien op foto’s die Twittergebruikers deelden. „Gehackt door @yeatarchive op IG”, viel er zo’n twee uur na de bekendmaking van Gottfrieds overlijden te lezen. Het lijkt er dus op dat het account van Gottfried op een bepaalde manier via Instagram is gehackt, waarna de hacker ook op zijn Twitterpagina in kon breken. Daarnaast werd er op Gottfrieds account gelinkt naar een pagina op het seksueel getinte platform OnlyFans.

Behalve het aanpassen van Gottfrieds foto en bio, retweette het account ook nog tweets van andere gebruikers die raar opkeken dat hun bericht door de zojuist overleden comedian werden gedeeld. Gebruiker @YeatArchive, met hoofdletter Y en A, plaatste een bericht waarin hij schreef dat hij „die acteur niet gehackt had”, en waarin hij mensen vroeg om hem geen doodsbedreigingen meer te sturen.

Op het moment van schrijven lijken de sociale media-accounts van Gottfried weer in ere te zijn hersteld. Zijn profielfoto op Twitter is wit en in zijn tekst staat enkel nog „In memoriam.” Ook wordt er weer gelinkt naar de website van de acteur, die onder meer bekend was van zijn rol als de papegaai Iago in de Aladdin-films en -series.