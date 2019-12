André Rieu werkt zich in het zweet

Met zijn lijfarts Ruud Gransier werkt André keihard om zijn conditie voor de aanstaande kerstconcerten ’topfit’ te krijgen.

Voor ANDRÉ RIEU (70), de ’koning van de wals’, is het aftellen begonnen. Vanaf aanstaande vrijdagavond geeft hij drie kerstconcerten in het MECC in Maastricht. Om fit te zijn, is de wereldberoemde violist nu dagelijks onder begeleiding aan het trainen.