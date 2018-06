ZIEN: Alle Disney-prinsessen in één film

De film is een vervolg op Wreck it Ralph uit 2012. In dit tweede deel gaat Ralph, (John C. Reily) met zijn vriendinnetje Vanellope (Sarah Silverman) op onderzoek ’in het internet’. Dat levert een bijzonder avontuur op: Vanellope ontmoet alle Disney-prinsessen in één kamer.

Maar hoewel twitterfans daar massaal razend enthousiast over zijn en naarstig op zoek gaan naar alle prinsessen - ’Waar is Mulan?’ - is Vanellope zelf wat minder enthouiast. In de trailer zegt ze: ’Ah, kom op! Prinsessen en tekenfilmkarakters? Braak!”.