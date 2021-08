Premium Het beste van De Telegraaf

Interieurstylist ziet ’jongensdroom’ in rook opgaan Frank Jansen: ’Mijn Franse villa staat na brand midden in de hel!’

Door Ben Holthuis Kopieer naar clipboard

Frank Jansen (l.), hier op de foto met Rogier Smit, wist niet wat hij hoorde toen hij werd gebeld over de brand. „Ik moet eerst nog even over de shock heen.” Ⓒ Eigen foto

Frank Jansen, de oudste van het extravagante interieurduo Frank & Rogier, lijkt niets bespaard te blijven. Eerst zag hij zijn huwelijk op de klippen lopen, daarna kreeg hij te horen dat RTL zijn televisiecarrière op een laag pitje heeft gezet en deze week raakte hij in shock toen hem werd verteld dat zijn buitenhuis bij Saint-Tropez ten prooi is gevallen aan de oprukkende en allesverwoestende bosbranden in Zuid-Frankrijk. De Haagse ster van het programma Paleis voor een Prikkie belandde maandag laat op de avond van het ene op het andere moment in een nachtmerrie...