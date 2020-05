Coronablunder Beau: ’Nu moet mijn hand eraf!’

Ⓒ RTL

Beau van Erven Dorens ging woensdagavond zó op in zijn gesprek met Lil’ Kleine, dat hij al dan niet per ongeluk de RIVM-regels aan zijn laars lapte. De talkshowhost schudde aan tafel zijn gast de hand, iets wat – in het kader van de coronamaatregelen – vooralsnog niet is toegestaan.