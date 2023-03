Meghan gaat de strijd aan met Gwyneth Paltrow

Voordat Meghan aan de zijde van prins Harry verscheen en sindsdien nog maar zelden als individu wordt beschouwd, was zij een succesvolle actrice die een van de hoofdrollen speelde in de serie Suits én een populair eigen lifestyleblog had: The Tig. Ze moest in 2017 met haar website stoppen door haar verloving met prins Harry, maar de 41-jarige zou nu weer op het punt staan de site nieuw leven in te blazen.

„The Tig lijkt in wezen op Goop, de site van Gwyneth Paltrow. Daarmee zou ze dus de directe concurrentie met Paltrow aangaan. Volgens bekenden van mij is Meghan hier al een poosje mee bezig en lanceert ze straks ook een nieuw Instagram account waarmee ze veel mensen kan bereiken. Ik denk dat het heel interessant kan worden, omdat ze creatievelingen vanuit de hele wereld samenbrengt en daarmee de massa wil inspireren”, stelde koninklijk expert Myka Meier in 2020 al in de podcast Royally Obsessed.

Hoewel het nog enkele jaren heeft geduurd lijkt die voorspelling nu eindelijk uit te komen. Nog niet zo lang geleden liet Meghan weten terug te keren op Instagram en nu is ook haar lifestyleblog dus klaar voor een comeback. Net als op Goop worden op The Tig tips gegeven over eten, reizen, mode, kunst, design, bewust leven en welzijn. Verwacht wordt bovendien dat ze haar site tevens zal gebruiken om advies te geven ’op het gebied van persoonlijke relaties’.

The Mirror meldt dat de website volgende week al live zou gaan.