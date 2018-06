Waarom Drew Barrymore zo nodig deze foto moet posten

Al filosoferend over het sociale medium, concludeert ze dat Instagram een ’wilde wereld’ is, waar mensen met verschillende intenties dingen posten. Zelf wil ze professioneel blijven ’met het tonen van waar ik aan werk en wat ik de wereld in wil brengen’. Ook persoonlijke posts plaatst Drew Barrymore superdoordacht. „Zodat ik menselijk blijf en niet een manipulatieve machine die gewoon loopt te leuren met mijn laatste project. Ik denk na over wat ik post.” De acrice neemt zelfs bewust pauzes.

Dat heeft blijkbaar geleid tot een diepgaand inzicht. „Dit is wat ik denk dat Instagram is. Een plaats om INFORMATIE EN INSPIRATIE vandaan te halen.” Alsof dat al niet van genoeg wijsheid zou moeten getuigen, komt ze met het klapstuk waar ze met haar voorgaande zinnen naar toe heeft gewerkt: ze gaat de komende vijf dagen haar favoriete accounts delen, ’de dingen die mij doen nadenken of posts van mensen die dingen doen die ik zelf ook zou willen doen’. „Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak je niet druk als dat niet zo is.”

Drew Barrymore weet nu wat Instagram is Ⓒ Hollandse Hoogte

Leuk of niet, op zijn minst verwacht je na zo’n uitgebreide zelfreflectie iets diepgaanders dan het promoten van Instagram-collega’s via een niet zo originele hashtag Accounts I love. Dat ze bij haar eerste post in die serie bij de fotos niet verwijst naar het originele Instagramaccount van de maker Marius Sperlich, - kent ze zijn werk? - maar naar een account dat dergelijke foto’s doorplaatst, kunnen fans haar niet vergeven.