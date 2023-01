Winnaar Lenny Kuhr uit songfestivalconcert geknipt: ’Respectloos’

Tijdens het Grote Songfestivalfeest, dat half november in de Ziggo Dome plaatsvond, traden tientallen acts op die ooit op het Eurovisie Songfestival te zien waren, waaronder Loreen, Conchita Wurst, Måns Zelmerlöw, Duncan Laurence, Johnny Logan, Subwoolfer, Sandra Kim, KEiiNO, Alexander Rybak en Netta. Ook Kuhr (72) was aanwezig en zong het nummer De Troubadour, waarmee zij in 1969 de hoofdprijs op het liedjesfestijn in de wacht sleepte.

„In de Ziggo ging het dak eraf bij de troubadour, maar in de uitzending van vanavond was ik niet terug te vinden”, schrijft Kuhr. „Er uit gemonteerd, zonder kennisgeving. Respectloos.” In de line-up van de uitzending wordt nog wel gesproken over „vijftien winnaars” van het songfestival die te zien zouden zijn. In de promotie van het concert werd Kuhr als een van deze vijftien winnaars genoemd.

Op Twitter krijgt zij veel bijval. AVROTROS, die de uitzending verzorgde, is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar. Kuhr had recent nog een grote hit met De Admiraal, de hommage aan Louis van Gaal die zij maakte voor het programma Even Tot Hier.