Paul de Leeuw trekt zich terug als presentator Songfestivaltalkshow

„We vinden het jammer, maar hebben er uiteraard alle respect voor dat Paul deze beslissing heeft genomen”, laat de organisatie weten.

„Het besluit is in goed overleg tot stand gekomen. We kijken uit naar de samenwerking met Sofie van den Enk en wensen haar ongelofelijk veel plezier en succes met de Open Up Daily, waar zij naast interessante gasten, fantastische artiesten gaat ontvangen zoals Johnny Logan en OG3NE.”

De gasten die de komende dagen aanschuiven in Open Up Daily werden zondagmiddag bekendgemaakt. Naast Logan en OG3NE komen ook onder anderen Sergey Lazarev, die Rusland in 2016 en 2019 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, en de Noorse inzending van 2019 KEiiNO langs.

Waarom De Leeuw zich heeft teruggetrokken is niet duidelijk.