Eva Jinek is aan het eind van de zomer weer terug

Jinek kan terugblikken op een veelbewogen eerste seizoen bij RTL. De presentatrice was sinds de start in januari verwikkeld in een ’talkshowoorlog’ met concurrent Op1. Die strijd werd de meeste avonden gewonnen door de show op NPO 1. Wel wist Jinek de late avond van RTL 4 behoorlijk uit het slop te trekken.

Beau van Erven Dorens neemt het stokje vanaf maandag van Jinek over. Vanaf dan is de presentator weer dagelijks te zien met zijn talkshow BEAU.