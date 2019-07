Buitenlands succes voor film met Henry van Loon

Dat maakte producent OAK Motion Pictures maandag bekend. De film, met ook Beppie Melissen en Raymonde de Kuyper, ging afgelopen april in wereldpremière op het Imagine Film Festival in Amsterdam. Sindsdien heeft Korte Kuitspier al gedraaid op festivals in New York, Parijs, Barcelona, Pune en Portland.

De film won de prijs voor beste komedie op het Mexico International Film Festival (MIFF) en was voor het script en de regie genomineerd op de festivals in zowel Barcelona als Portland.

Korte Kuitspier is een absurdistische zwarte komedie waarin de bovengemiddeld lange dertiger Anders (Van Loon) erachter komt dat de rest van de wereld in de veronderstelling is dat hij een kabouter is. Wat begint met een ogenschijnlijk onbeduidend bezoekje aan de fysio, loopt binnen 24 uur volledig uit de hand. De korte film is gemaakt met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en het Filmfonds onder de noemer Filmfonds Shorts.