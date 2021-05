’Hand in hand, kameraden’-zanger Jaap Plugers (83) overleden

Bij ieder thuisduel van Feyenoord betreden de spelers onder zijn stemgeluid de grasmat in De Kuip. De melodie van het iconische clublied dateert al uit de negentiende eeuw, maar in de loop van de tijd hebben verschillende voetbalclubs er een eigen tekst op geschreven.

In 1961 maakt Rotterdammer Jaap Valkhoff, die onder meer Tante Leens smartlap Oh Johnny schreef, op verzoek van Johnny Hoes twee varianten van het lied: Hand in hand, voor Ajax 1 en Hand in hand, voor Feyenoord 1. Uiteindelijk is het Jaap Plugers die onder artiestennaam Jacky van Dam de Feyenoord-versie opneemt van Hand in hand, kameraden – vanaf dat moment het officiële clublied van de Rotterdammers.

Hand in hand

Namens de weduwe van Plugers maakte Radio Rijnmond-journalist Roland Vonk zaterdagochtend het overlijden van de zanger bekend. „Het was al een tijdje duidelijk dat het een aflopende zaak was. Jaap had longkanker”, schrijft hij op Facebook.

„Maar hoe het uiteindelijk is gegaan is een troost voor Miep. Ze heeft de hele afgelopen nacht aan zijn bed gezeten in verpleeghuis De Twee Bruggen op Zuid, de hele nacht hand in hand. En zo is Jaap vanmorgen ook gegaan, twee dagen na zijn 83e verjaardag, hand in hand met de vrouw met wie hij 55 jaar samen is geweest.”

Portier

De ziekte had Jaap Plugers, die jarenlang ’aan de deur’ stond van de Rotterdamse Oase bar, flink aangetast. „Hij had nog wel een krachtige, opgewekte geest, maar lichamelijk was de koek op. Van de sterke kerel, de sterke portier van de Oase bar die hij ooit was, was weinig meer over. Petrus aan de hemelpoort krijgt versterking.”