Amy Schumer plant wekelijkse seks

„We vinden het goed om één keer in de week seks te hebben. We zorgen gewoon voor regelmaat omdat het moet. Anders word je gewoon huisgenoten en is het raar als je wél seks hebt”, vertelt Shumer in de What to Expect-podcast van iHeartRadio.

„We plannen het dus echt in en kijken wanneer het uitkomt. We zeggen dan: ’Laten we morgen of dinsdag seks hebben. Dat wordt een goede dag’. En dan hebben we seks, vinden we het geweldig en zeggen we: ’Dat zouden we vaker moeten doen’. Maar het blijft altijd bij één keer in de week.”

Kort na de geboorte van hun zoon besloten de comédienne en haar man hun slaapkamerroutine tijdelijk te onderbreken. „Het is zoals ze zeggen: je kunt zes weken geen seks hebben. Ik hoopte dat het langer zou zijn, omdat ze mijn ’foef’ gewoon open hebben gesneden en ik ben niet van de ’achterdeur’. Dus ik baalde erg van die zes weken, maar daarna was het weer fijn.”