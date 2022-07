David Hasselhoff blij dat hij 70 is: ’Nu zie ik de wereld pas echt’

Na bijna vijftig jaar in de spotlights vindt Hasselhoff het heerlijk dat hij niet meer continu aan het werk is. „Helaas, als je op mijn niveau komt, zit je eigenlijk altijd in een vliegtuig, in een auto, in een hotel, in een studio, in een vliegtuig, in een auto en dan ben je pas weer thuis”, zegt hij. „Je gaat de hele wereld over, maar je krijgt niet de kans om het echt goed te bekijken. Dus nu zie ik de wereld pas echt.”

„Op 70-jarige leeftijd begint het leven voor mij pas”, zegt de acteur, die ook bekendheid verwierf met rollen in The Young and The Restless en Knight Rider. Hoewel hij niet meer kan rennen, springen en vechten als vroeger, voelt hij zich als herboren. „Zeventig zijn gaat over genieten van het leven.”

De coronapandemie heeft daarin ook geholpen, omdat hij toen voor het eerst in jaren weer eens anoniem door het leven kon gaan. „De pandemie was eigenlijk goed voor mij omdat ik een hoed en een masker kon dragen. Ik heb het Hofbräuhaus in München echt als een voetganger kunnen zien, niet als een tv-ster. Het was ongelooflijk om op de fiets te stappen en heel Duitsland te kunnen bekijken en de cultuur en de mooie plekken te kunnen ervaren.”

Tegenwoordig is zijn carrière niet meer het belangrijkste. „Ik denk dat het grootste doel in mijn leven momenteel is om gewoon gezond te blijven.”