Undercover-acteurs over eigen wandaden: ik jatte bowlingschoenen

„Nou, het meest criminele wat ik ooit heb gedaan is vlakbij het FC Utrecht stadion met graffiti ’Ajax’ op de muren sprayen”, zegt Van de Velde, die zich in het nieuwe seizoen als Lars onbedoeld in de nesten werkt. „Zo’n honderd jaar geleden. Oja, en ik heb ooit bowlingschoenen gejat en weer teruggestuurd.” Oral moet lachen.

„Ik wilde heel graag bowlingschoenen hebben, omdat ik dacht dat dat vet was”, vervolgt hij. „En toen kwam ik thuis en toen zei mijn moeder: ’heb je die nou gestolen?’ Toen zei ik tegen haar, ’ja dat is helemaal niks voor mij’. Toen heb ik ze weer teruggestuurd met een briefje erbij met ’sorry’. Dat is het, ik ben eigenlijk een super brave gast.”

Kattenkwaad

Waes, die in de serie ex-agent Bob speelt, haalde vroeger vooral „kattenkwaad” uit. „Ja echt van hier tot ginder. Dus ik heb elke woensdag moeten nablijven.” Hij lacht. „Crimineel is dat niet, maar als mijn zoon hiermee thuiskomt, dan zou ik niet blij zijn.”

Lammers, die in de serie de dominante oud-drugsbaas Ferry speelt, is zelfs weleens afgevoerd naar het bureau, zegt hij. „Dat kwam omdat we de bibliotheek belegerd hadden met sneeuwballen. Toen moesten we in een rijtje zo”, hij maakt marcherende bewegingen en trekt een bang gezicht, „ernaartoe lopen. Dat vergeet ik nooit meer”, glimlacht hij.

Chocolademelk met hazelnoten

Ook Oral, die in het nieuwe seizoen aan het hoofd staat van een grote drugsbende, heeft weleens de wet overschreden toen ze jong was. „Toen ik een jaar of veertien was, heb ik chocolademelk met hazelnoten gejat bij de supermarkt. En volgens mij heb ik het zo vaak gedaan dat ze het uit het assortiment hadden gehaald”, zegt ze, terwijl Van de Velde lacht.

„Ik had een leren jas van mijn vader aan. Daar deed ik het zo”, ze doet alsof ze het in haar mouwen schudt, „in mijn mouwen.” Toch duurde die fase niet lang, zegt ze. „Ik was later met mijn ouders in een Duits warenhuis. Toen merkte ik dat ik make-up zag en ik het gewoon wilde jatten. Daar schrok ik echt van.” Maar, bekent ze, „toen was ik ook meteen genezen.”