Famke Louise: Ik heb een goede reden voor #ikdoenietmeermee

„Ik vind wel dat ik er iets over moet zeggen”, vertelt ze in de talkshow over haar komst. Voor haar bezoek aan het programma heeft Famke zich voorbereid door alles op een spiekbriefje te schrijven, dat ze vervolgens ook tevoorschijn haalt.

„Ik had superveel respect voor corona in eerste instantie. Corona bestaat, 100 procent”, begint ze haar verhaal. „Er is een andere intentie waar ik aandacht voor wil vragen. Het gaat gewoon om de maatschappij. We kunnen allemaal op een tweede golf zitten te wachten. Ondertussen gaan er bedrijven failliet en kunnen mensen hun ding niet meer doen. Veel mensen lijden eronder. Het kabinet houdt daar niet genoeg rekening mee.” Eerder in de uitzending gaf ze al aan dat ze ’geen schijt’ heeft aan de anderhalvemeterregel.

Ze voegt daar aan toe: „Blijkbaar moet je zo’n hashtag gaan gebruiken om aandacht te krijgen. Ik heb hier nooit iets over gepost, daarom zit ik nu ook hier.”

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, die ook aanwezig is bij Jinek, maakt duidelijk dat hij graag het gesprek aan wil gaan met jonge mensen. „Ik voel gewoon dat ik het gesprek aan wil gaan met jonge mensen. Wij bepalen niet wat het virus doet, het virus bepaalt wat het doet”, aldus Gommers. „Ik wil zeker met u in gesprek gaan. Weet je wat het is? Ik blijf gewoon bij mijn standpunt”, luidt Famke’s antwoordt daarop.

Op de vraag van Jinek waarom Famke Louise eerder nog deel uitmaakte van een door de rijksoverheid gefinancierde coronacampagne, antwoordt de zangeres: „Zes of zeven maanden geleden wist ik niet hoe de vlag erbij zou hangen voor bepaalde mensen. Ik denk daar nu wel anders over. Ik heb mensen opgeroepen: ga er op een goede manier mee om.” Vervolgens voegt ze er aan toe dat ze het zelfs gedaan zou hebben als ze er geen geld voor zou hebben gekregen. Ook zegt ze veel respect te hebben voor de mensen in de zorg en die niet af te willen vallen. Toch voelde ze zich geroepen om mee te doen aan de protestactie. „Het enige wat ik wil vragen aan het kabinet is: toon gewoon wat meer medeleven.”

Wanneer Jinek vraagt of Famke dan alsnog weer mee zou doen met een actie als #ikdoenietmeermee, antwoordt ze: „Voor dit standpunt? Deze hashtag was nodig, anders zat ik hier niet.”