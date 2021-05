Dolly Bellefleur maakt van Jeangu stripfiguur

Ⓒ ANP/HH

Vanaf het moment dat Duncan Laurence in 2019 het Eurovisie Songfestival won in Israël speelde Margreet de Heer met het idee om een stripalbum te maken ter ere van het liedjesfestijn. Samen met songfestivalliefhebber en dragqueen Dolly Bellefleur is het gelukt: in SNGFSTVL&Strips is Jeangu Macrooy omgetoverd tot stripfiguur.