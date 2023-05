Kris Kross Amsterdam zegt ’volmondig ja’ tegen Songfestival

„Ik denk dat het wel echt iets voor ons zou kunnen zijn”, zegt Jordy Huisman, de jongste van de twee. „We kregen ten tijde van Hij Is Van Mij, dat we maakten met Maan, Tabitha en Bizzey, al best wel veel reacties van: dat zou echt perfect zijn voor het songfestival. Ik denk dat zoiets weer proberen te maken voor ons echt een uitdaging is.”

Dat Kris Kross Amsterdam vaak werkt met al bestaande nummers waar ze hun eigen draai aan geven, en songfestivalliedjes altijd origineel moeten zijn, is geen probleem, zeggen de twee. „We kunnen heel goed originals maken ook. Dus als de vraag komt: willen jullie het songfestival doen, dan zeggen we volmondig ja”, aldus Jordy. „Maar dan willen we wel de vrijheid hebben om met elke artiest in Nederland te werken. Want het is wel een risicootje, want als je op je bek gaat, dan ben je de loser van Nederland.”

Davina Michelle

Met wie de eventuele songfestivaltrack gemaakt zou moeten worden, weten ze eigenlijk ook al. „Wij met Davina Michelle. Dan winnen we ’m”, zegt Sander resoluut. Wel vinden de broers dat Kris Kross gevraagd moet worden, ze gaan zich niet zelf aanmelden, zegt Jordy. „Als we onszelf aanmelden zijn we gegeneerd, maar als ze ons vragen zijn we gecharmeerd. En dan gaan we ons uiterste best doen.”

De dj’s, die maandag met Vluchtstrook de Buma Award Nationaal voor meest beluisterde song van 2022 wonnen, zien een deelname aan een eventuele nationale voorronde ook wel zitten. Daarover wordt sinds het stroeve proces rond Mia Nicolai en Dion Cooper weer gesproken. „Ja, daar doen we dan ook aan mee. Als je een hit hebt, dan pak je die voorronde ook”, zegt Sander. Jordy is ondertussen al een stap verder. „Ik ben al helemaal aan het denken over hoe het er dan uit moet komen te zien met licht. En hoe we het liedje positioneren. Het marketingstuk vinden wij ook altijd heel leuk om te doen. Een goed liedje op zichzelf is vaak niet genoeg.”