Premium Het beste van De Telegraaf

Piet Paulusma, Henny Vrienten en Willibrord: ze zullen worden gemist Deze sterren blijven achter in 2022

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

V.l.n.r.: Henny Vrienten, Willibrord Frequin en Piet Paulusma. Ⓒ ANP/HH/William Rutten

De een leefde nadrukkelijk toe naar zijn einde en deelde zijn ervaringen in tv-shows en columns. De ander leefde in alle stilte toe naar zijn dood en overleed dus, voor de buitenwereld, volslagen onverwacht. Ook in 2022 nam Nederland afscheid van enkele grote namen, bekend van tv, de politiek, de advocatuur of als schrijver. Eén ding hebben ze gemeen: ze zullen in het nieuwe jaar worden gemist...