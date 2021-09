Johnny Kraaijkamp Jr. gaat uit de kleren

Voor Simon Keizer blijft het dus niet bij ’one night’; vorige keer, twee jaar geleden, deed hij ook mee. Naar eigen zeggen was hij toen degene die de kar trok en is hij dit keer weer gevraagd om dat te doen. „Ik kreeg toen na die show zoveel berichtjes van mannen die me hebben laten weten dat ze zich hebben laten controleren. Voor een aantal kwam dat maar net op tijd.”

Om die reden hoefde Simon Keizer niet lang na te denken of hij dit keer weer mee zou doen. De uitzending met dus in elk geval Simon en Johnny Kraaijkamp is op 11 november te zien op Net 5.