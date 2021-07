’Makkelijke janker’ Marlijn Weerdenburg huilde amper bij overlijden moeder

In het AD vertelt de actrice en zangeres dat alle energie ging naar de zorg van haar zoon Sammie. „Dat vertelde mijn verloskundige ook. Bij zwangere vrouwen die zoiets ergs meemaken, maar ook zwangeren in bijvoorbeeld een oorlogssituatie, voelen lichaam en geest: je moet nu voor je kind zorgen.”

Marlijns moeder overleed na een kort en plotseling ziekbed. „Het mooie vind ik: ze was altijd kalm en in balans, zelf was ik lang ongedurig”, aldus de zangeres, die vanaf dit najaar de hoofdrol speelt in de musical Diana & Zonen. Door haar vriend Paul Broers is ze naar eigen zeggen al rustiger geworden. „Maar nu lijkt het helemaal alsof ik die eigenschappen van mijn moeder heb overgenomen.”