Nieuwe liefde voor Patrick Martens: ’De allerleukste Brabander die er is’

Wie het is, wil hij niet zeggen. „Het is iemand die jullie niet kennen en die helemaal niet in dit wereldje zit. Het is gewoon de allerleukste Brabander die er is.”

De tv-presentator kijkt uit naar de komende feestdagen met zijn nieuwe liefde. „Ik zit dit keer niet alleen aan de kersttafel, dus dat is heel leuk. Het wordt een heel andere kerst dan de afgelopen tien jaar, toen ik het een beetje alleen vierde.”

Martens had tien jaar geleden een relatie met zanger en musicalster Freek Bartels.