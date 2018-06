Barbie: 'Michael medeplichtig aan mijn zelfmoordpoging'

De aanleiding voor haar tirade is het feit dat zoontje Milano bij zijn vader in Spanje woont en haar dochtertje Angelina bij Barbie. „Welke vader haalt broer en zus uit elkaar? Te ziek voor woorden, omdat hij geen kind met Naomi wil, proberen ze het met mijn vlees en bloed. 1 ding vriend, gaat je nooit lukken”, schrijft Samantha.

Volgens de realityster speelt Michael mooi weer, maar zit hij in werkelijkheid heel anders in elkaar dan dat hij zich voordoet. „Jij en je familie zijn zo nep. Bah. Iedereen mag een oordeel over mij hebben, maar zelf in m’n moeilijke tijd was ik er voor mijn kinderen en waar was jij? Lekker aan het feesten en naar de hoeren aan het gaan in Torremolinos.”

Ook schrijft ze dat haar ex haar voor de ogen van hun kinderen heeft geslagen. Michael laat aan RTL weten: „Tuurlijk hebben wij ruzie gehad, heel Nederland heeft mee kunnen genieten. Maar ik heb haar nooit geslagen. Ik was al een jaar van haar af. Heb ik dan bijgedragen aan haar zelfmoordactie? Ik was in Spanje.”

Volgens Michael is Barbie op zoek naar een schuldige voor haar problemen. „Ze moet toch iemand de schuld geven van haar eigen daden. Eerst Jake (hun voormalige manager -red.), toen RTL en nu ben ik het.”

Samantha heeft de post inmiddels van Instagram verwijderd.

Ⓒ Instagram