Meeste VMA-nominaties voor Ariana en Taylor

Ariana is daarnaast in de running voor onder meer de award voor beste artiest, Taylor maakt kans op onder andere beste song voor You Need to Calm Down.

Ook tienerster Billie Eilish komt geregeld voorbij in de nominatielijst: de 17-jarige werd negen keer genomineerd, onder meer voor beste video, beste artiest en beste nieuwe artiest. Lil Nas X maakt met zijn Old Town Road kans op acht Video Music Awards.

Komiek en acteur Sebastian Maniscalco presenteert de awardshow dit jaar. Die vindt op 26 augustus plaats in New Jersey.