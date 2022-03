Eva Jinek schiet vol in talkshow

Na afloop van het gesprek kreeg Eva het even te kwaad en werd ze zichtbaar emotioneel. Terwijl de tranen in haar ogen stonden, zei ze: „Ik kan dit. Komt goed.”

Vervolgens schakelde Jinek over naar het volgende onderwerp. „We gaan het over die klootzak hebben: Poetin. Sorry voor deze talkshow onwaardige taal, maar het moest even.”

Maandag presenteerde Eva het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne. Samen met Jeroen Pauw ontving ze in de studio gasten aan tafel en schakelden ze met correspondenten in de regio. De uitzending, die op NPO1, RTL4 en SBS6 werd uitgezonden, trok 2,2 miljoen kijkers.