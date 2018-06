Ontwerpster Kate Spade dood gevonden in appartement

Spade heeft zichzelf opgehangen met een sjaal, zo weet de Daily Mail. Er is een afscheidsbrief gevonden waarin ze haar dochter laat weten dat het niet haar schuld is. De schoonmaakster vond de ontwerpster uiteindelijk in de slaapkamer. Volgens de politie was haar man ook in het huis op het moment dat Kate zichzelf van het leven beroofde.

Kate Spade was getrouwd met Andy, de broer van acteur David Spade. Samen hebben ze een dochter van 13, Frances.

Kate en haar man startten hun label in 1993. Ze begonnen met de verkoop van handtassen, maar breidden al snel uit met het ontwerpen van kleding en andere accessoires. Drie jaar later openden ze hun eerste winkel.

In 1999 verkochten Kate en Andy 56 procent van het bedrijf aan de keten Neiman Marcus, in 2006 volgde de overige 44 procent. Kate richtte zich vanaf toen op de opvoeding van dochter Frances. Inmiddels is Kate Spade in handen van Coach die er vorig jaar 2,4 miljard dollar voor neerlegde.

Kate maakte in 2016 een comeback in de modewereld met de lancering van Frances Valentine, een merk dat zich richt op luxe handtassen en schoenen.

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. Crisislijn 24/7 open of doe de zelfhulpcursus (www.113.nl). Anoniem en vertrouwelijk.