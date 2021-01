Dennis Schouten en Zarayda Groenhart in First Dates VIPS

Het is de tweede keer dat BNNVARA een speciale Valentijns-editie met min of meer bekende Nederlanders maakt. First Dates trekt vrijwel dagelijks tegen de half miljoen kijkers.

Bij de vorige editie leek het erop dat er tussen Giel Beelen en zijn date de vonk was overgesprongen, maar later meldden de twee dat ze verdergaan als vrienden. In een video lieten ze weten: „Sindsdien is er zoveel gebeurd, heel veel dates gehad. Maar niet in een liefdesrelatie.”