Brad Pitt wint zijn eerste Oscar als acteur

Het was de vierde maal dat Brad Pitt was genomineerd voor een acteursprijs. De superster won in 2014 wel al een Oscar als producent van het gelauwerde epos 12 Years a Slave.

Pitt haalde in zijn speech uit naar de senaat, die Donald Trump eerder deze week vrijsprak in de afzettingsprocedure. „Ik heb nu 45 seconden voor mijn speech, dat is meer dan de senaat getuige John Bolton gaf”, stelde de acteur. Hij prees vooral Quentin Tarantino voor de film en al zijn werk. „Je bent een original, je bent enig in je soort. Zonder jou zou de filmindustrie saaier zijn.” Hij droeg de prijs op aan zijn kinderen, ’die alles kleuren wat ik doe’.

Met tien nominaties was Once upon a time een van de favorieten bij de uitreiking van de Oscars dit jaar. Pitt won de afgelopen weken al vrijwel alle andere grote filmprijzen voor zijn rol in de film. Andere genomineerden waren Tom Hanks, Al Pacino, Joe Pesci en Anthony Hopkins.