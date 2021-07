Nieuw album John Mayer: ’Krankzinnig speciaal’

John Mayer: ,,Als er iets is wat je van mij verwachtte en je vindt het hier niet, ik heb nog genoeg andere platen te maken.” Ⓒ Foto Carlos Serrao

Als John Mayer door zijn producer van dienst Don Was gevraagd wordt naar wat zijn nieuwe album Sob rock voor hem betekent windt de Amerikaan (43) er geen doekjes om: „Dit is krankzinnig speciaal.” Hier volgt waarom dat zo is, plus al het andere wat u moet weten over een van de grootste releases van deze zomer.