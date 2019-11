Wereld is nog altijd ingericht op de man

Want als het om gender(on)gelijkheid gaat, wilden de mannen liever niet namens de vrouwen spreken. Opmerkelijk, want de vijf actrices ontdekten juist ook dat vrouwen hun intelligentieniveau over het algemeen naar waarde inschatten, terwijl mannen zichzelf daarin danig overschatten.

Maar goed, de vrouwen mochten dit klusje dus opknappen en staan daarin hun ’mannetje’. Met veel energie zijn zij in de materie rondom loonkloven, #metoo en glazen plafonds gedoken. En het is qua opzet een echte ’Verleiders’ geworden, gevuld met komische sketches, veel cijfers en weetjes, een geestige clitoris-quiz en een hilarische scène van Stephanie Louwrier waarin zij nogal gemengde signalen afgeeft terwijl zij de Bechdel-test onder de aandacht brengt.

Grieven over quota

Rode draad is een ondergrondse bar waar mannen sinds de opmars van de vrouw hun toevlucht zoeken en waar zij met een biertje in de hand hun grieven delen over quota en het eerlijker verdelen van het huishouden. Langzaam wordt echter duidelijk dat de mannen misschien wel minder van de vrouwen verschillen dan ze dachten.

Nee, dan de masculiene carrièretijgerinnen van The Young Ladies Business Academy. Slechts met een sjaaltje transformeren de speelsters naar de Marianne Zwagermannen en Elske Doetsen van deze wereld, die niet schromen hun seksegenoten voor balanstrutjes uit te maken wanneer zij het wagen te gaan part-timen. Het moederschap kun je tenslotte outsourcen, nietwaar?

Vies woord

De feiten liegen er niet om. Nog altijd geldt ’one size fits men’ en feminisme blijft zelfs voor veel vrouwen een vies woord. Echt verrassend is het allemaal niet. Iets dat dan op zichzelf wel weer schokkend is, maar het levert in dit geval helaas wat oppervlakkig, clichématig kabbelend theater op. Het bevestigt hooguit dat een definitieve omslag in het ongelijke man/vrouw-denken meer prioriteit verdient.

✭✭✩