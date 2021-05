Patty Brard wil serie over leven

In haar vorig jaar uitgekomen biografie Patty, de negen levens van Patty Brard laat de presentatrice haast geen enkel aspect uit haar leven onbesproken, maar de diva is nog lang niet uitgepraat. „Mijn leven is natuurlijk niet gestopt bij dat boek”, vertelt ze in de Shownieuws Podcast. „Dat is nog wel een stukje verder gegaan en er zit nog wel een laagje of tien onder. Daar ben ik wel mee aan de slag aan het gaan.”

Brard gelooft dan ook dat haar verhaal zeker geschikt zou zijn voor een serie, iets waar regisseur Will Koopman ook brood in zou zien. „Ze had een heel mooi idee, dus daar zijn we ook nog mee aan het werk. Er gebeurt echt zo ontzettend veel”, aldus Patty.