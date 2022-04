Premium Het beste van De Telegraaf

Van prachtige zwaan naar lelijk eendje: deze sterren raakten verminkt

Door Eva de Rond

Linda Evangelista is door alle ingrepen haast onherkenbaar geworden. Ⓒ Getty Images, ANP/HH

Ze was een van de grootste supermodellen van de jaren negentig en domineerde destijds, naast Kate Moss en Naomi Campbell, de catwalks: Linda Evangelista. Van het supermodel was echter nog maar weinig over toen ze eerder dit jaar een fotoshoot deed waarin te zien was hoe een mislukte cosmetische ingreep haar gezicht totaal had ’misvormd’. Evangelista is niet de enige in Hollywood en sluit achteraan in de rij van sterren die met spijt terugkijken op dat ene bezoekje aan de plastisch chirurg.