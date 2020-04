Krijgt Archie toch een broertje of zusje?

Meghan zou eventuele gezinsuitbreiding toch nog niet definitief hebben uitgesloten. Een vriendin van haar vertelt aan Daily Mail dat de hertogin zou hebben gezegd dat Archie een maatje nodig heeft om mee te spelen, anders dan de honden.

Ze voegde eraan toe: „Meghan begon te stralen toen ze over Archie sprak. Ze zei dat hij een bundel energie is en liever speelt dan slaapt.” Ook zou het mannetje ’gefascineerd zijn door mini-instrumenten en slaat hij op alles wat hij tegenkomt’. „Hij vindt het ook leuk als papa hem plaagt en mondharmonica speelt. Hij vindt het grappig. Hij is een blije baby.”

Ook prins Harry vertelde onlangs over zijn gezin en hoe hij ervan geniet tijd door te brengen met Archie. „Ik begin bijna te denken: ’Moet ik me schuldig voelen dat ik zoveel tijd voor ons gezin heb?’”, zei hij tijdens een online meeting met een liefdadigheidsstichting voor kinderen in Engeland. „Je moet deze momenten koesteren, dat je gewoon over hysterisch over de vloer rolt.”

Overigens lijkt Harry een tweede kindje vooralsnog uit te sluiten: „Een kind hebben van elf maanden is voor nu wel even genoeg.”