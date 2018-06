Justin Bieber spreekt stem van Cupido in

Scooter Brown en David Maisel, oud-voorzitter van Marvel Studios, hebben samen in maart het productiebedrijf Mythos Studios opgericht. Het productiebedrijf strikte de Canadese superster voor de hoofdrol van Cupido, de god van verlangen en affectie uit de klassieke mythologie. Bieber treedt ook op als uitvoerend producent.

„Justin was meteen enthousiast over dit project en wil er graag deel van uitmaken. Gelukkig voor ons weet hij, net als Cupido, iets over liefde en kattenkwaad”, zegt Scooter Brown. Maisel voegt eraan toe dat hij en Braun beiden al jaren een voorliefde hebben voor mythologische verhalen en dat ze graag met Justin Bieber werken om het magische verhaal van Cupido te vertellen.