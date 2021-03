Rob de Nijs heeft eerste coronaprik gekregen

„Zo, die zit! #vaccinationdone✔️ #onetogo”, schrijft hij erbij.

De 78-jarige zanger heeft de ziekte van Parkinson. Ondanks dat zijn gezondheid langzaam achteruit gaat, vertelde Rob in november in Op1 zich goed te voelen. „Mijn gezondheid is sowieso niet de beste van Nederland, maar ik voel me goed verder.” Ook gaf hij aan dat hij denkt al besmet te zijn met het coronavirus en daardoor zou zijn verslechterd. „Ik merk dat ik niet ben waar ik was voor die tijd”, aldus de zanger.