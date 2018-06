De Wild onder water valt Ruud ’vies tegen’

De Radio 2-presentator presenteerde De Wild onder water vanuit het haaienbassin van het voormalige Noorderdierenpark in Emmen. „Vandaag is het Wereldmilieudag, vandaar dat wij een uitzending onder water maken. Het valt me vies tegen, moet ik zeggen. Het is soms benauwd, met die flessen onder water”, zei Ruud op zes meter diepte.

De dj wilde met zijn actie aandacht vragen voor de almaar stijgende zeespiegel en bijkomende problemen als de ’plastic soep’. „Gemiddeld per persoon per jaar kopen we 30 kilo plastic per jaar en vaak gooien we het al na een kwartier weg. Dat is bizar”, vindt Ruud.

Ruud de Wild belde onder meer met Jesse Klaver van GroenLinks. „Ik schrik me na het doen van de boodschappen altijd weer een hoedje over al het eten dat is verpakt in plastic”, zei Klaver. „Probeer bewust te leven en vraag je overheid om actie te ondernemen. We hebben maar één aarde”, zei Klaver in de uitzending.