Moeder van Temptation-Megan in pikante fotoshoot

Vanessa heeft zich voor een studioshoot laten fotograferen in een zwarte, leren bikini. Het Laatste Nieuws beschikt over de pikante kiekjes. Op de foto’s is te zien hoe Vanessa op de grond ligt in haar nietsverhullende zwemoutfit en zwoel in de camera kijkt.

Volgens de fotograaf zijn de foto’s genomen voor de opnames van Temptation Island.