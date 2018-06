Eric Cantona leest gedicht op benefietconcert

De Fransman, midden jaren negentig het boegbeeld van Manchester United, las een gedicht voor. Nadat hij was gestopt met voetbal, stortte Cantona zich op een carrière als acteur. Hij speelde een paar kleine rolletjes, waarvan eentje in de film Looking for Eric. Daarin speelde hij zichzelf. Cantona maakte ook een aantal documentaires en speelde ook een rol in een toneelstuk.

De hoofdmoot van het festival bestond uit optredens van Patti Smith en The Libertines, het bandje van Pete Doherty.

Het festival werd gehouden om geld in te zamelen voor Palestijnse kinderen die in vluchtelingenkampen wonen in Libanon, Gaza, Syrië, Jordanië en de Westelijke Jordaanoever.