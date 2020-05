FunX houdt beveiliging na doodsbedreigingen rond ramadan

De zender deed aangifte van de doodsbedreigingen die onder meer dj Morad El Ouakili kreeg vanwege de show Ramadan Late Night. De dreiger of dreigers stelden boos te zijn dat het programma tijdens de ramadan muziek liet horen.

Bekijk ook: Doodsbedreigingen geen hoofdoorzaak einde ramadanshow

De politie Amsterdam laat woensdag weten geen mededelingen te willen doen over het verloop van het onderzoek en verwijst naar de NPO. De NPO wil echter ook niets zeggen over het onderzoek. Het Parool en website GeenStijl meldden dinsdag dat de bedreigingen zouden zijn begonnen op het Instagram-account van de omstreden vlogger Youness Ouaali.

Aangevallen homostel

KRO-NCRV-presentator Ajouad El Miloudi deed drie jaar geleden aangifte tegen Ouaali vanwege afpersing. Ook bood die een podium aan een van de tieners die begin april in Amsterdam een homostel aanviel. „Het gaat echt om een kleine groep radicale moslims die roet in het eten gooit, maar hun stem is zo ontzettend luid en lelijk”, stelde FunX-dj Morad El Ouakili eerder deze week in een interview op NPO Radio 1.

Journalistenvakbond NVJ noemt de bedreigingen aan het adres van de dj en de medewerkers van FunX zeer ernstig. „Dit is het meest ingrijpende voorbeeld van wat je niet wil horen in Nederland”, stelde secretaris Thomas Bruning in gesprek met de zender. „We moeten vrijheid kunnen waarborgen.”

De SP in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan minister Ferd Grapperhaus van justitie. Kamerlid Peter Kwint wil weten of er vanuit het kabinet hulp is geboden aan de bedreigde medewerkers. Grapperhaus stelde eerder dat bedreigingen aan het adres van journalisten topprioriteit moest krijgen bij politie en justitie.