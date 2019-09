Matthijs de Ligt is klaar voor Champions League

De voormalige verdediger van Ajax zit namelijk in het vliegtuig voor de wedstrijd van morgen: Atlético Madrid tegen Juventus. „Klaar voor de eerste wedstrijd in de Champions League”, schrijft hij in het Italiaans bij een foto waarop Matthijs naast clubgenoten Leonardo Bonucci, Sami Khedira en Merih Demiral zit.

De Ligt tekende in juli 2019 een contract tot medio 2024 bij Juventus. Zijn officiële debuut volgde op 31 augustus in de tweede competitiewedstrijd tegen Napoli, die Juventus met 4-3 won. De Ligt maakte geen indruk, volgens de assistent-trainer van Juventus moest hij het spelsysteem van Juventus nog beter leren kennen. Ook afgelopen weekend wist hij tijdens zijn tweede wedstrijd niet op te vallen in de wedstrijd tegen Fiorentina.