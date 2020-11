Glennis Grace maakt gehakt van Rogier

In Open Kaart, de YouTube-show van Robbert Rodenburg, laat Glennis op weinig subtiele wijze weten klaar te zijn met de veelbesproken Rogier. Al lijkt het er in eerste instantie op dat het de zangeres de nodige moeite kost om überhaupt op zijn naam te komen.

„Ik weet niet hoe die heet, maar ze hebben nu ruzie met elkaar. Rogier? En is Rogier dan die ene met die pruik? Zo verschrikkelijk... Nee, ik kan niet met deze man, hoor. En dat komt ook doordat ik een persoonlijk dingetje met hem heb gehad. Hij heeft mij ooit best wel beledigd. Gewoon om niets. Ik zei hem nog: ’Houd het lekker voor je.’ Maar ik weet niet wat hij die dag in zijn neus heeft gestopt, maar het was in ieder geval behoorlijk wit.”

Geen respect

Glennis vertelt niet wát Rogier die dag exact tegen haar heeft gezegd, maar dat het haar raakte mag duidelijk zijn. „Ja, sorry hoor. Voor dat soort mensen heb ik dus even geen respect. Die oudere meneer (Frank Jansen, red.) vind ik wel heel lief. Dan denk ik: jij bent écht zo’n étter voor hem. Wat doet die man op tv? Ik snap het niet. Ga weg. Heel snel.”

Deze week werd bekend dat Frank de knoop heeft doorgehakt en na acht jaar een punt achter zijn huwelijk met Rogier heeft gezet. Aan Privé vertelde hij: „Lange tijd was ik blind van liefde. Ik zag niet hoe Rogier mij behandelde en hoe hij, ook op de televisie, tegen mij tekeerging. Veel te laat ben ik gaan inzien dat het succes van onze programma’s hem naar het hoofd is gestegen.”