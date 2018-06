Zeven edities Awakenings tijdens ADE

Tijdens de opening op woensdag 17 oktober maken dj Rush en Charlotte de Witte hun opwachting. Op vrijdagavond 19 oktober is het aan Maceo Plex om zijn Mosaic voor het eerst te presenteren in de Gashouder in Amsterdam.

Op zaterdagmiddag 20 oktober is de dageditie. Tussen 12:00 en 22:00 is de Gashouder van Joris Voorn & Friends.

Awakenings Festival dat op 30 juni en 1 juli in recreatiepark Spaarnwoude wordt gehouden is uitverkocht.