Terminator-regisseur Tim Miller is flop aan het verwerken

„Ik weet zeker dat we een boek zouden kunnen schrijven over waarom het niet heeft gewerkt”, zegt Tim in The Hollywood Reporter. „Ik ben het nog steeds aan het verwerken, maar ik ben erg trots op de film.”

In de Verenigde Staten bracht Dark Fate slechts 29 miljoen op in het openingsweekend, veel minder dan de makers hadden gehoopt omdat het 185 miljoen kostte om hem te maken. Een van de oorzaken dat de film is geflopt, is dat Tim, Terminator-bedenker James Cameron en producent David Ellison over veel dingen anders dachten. James en David hadden als producenten het laatste woord bij de grote creatieve beslissingen. „Ook al verlies ik dan het gevecht, ik voel me toch verplicht te vechten omdat dat is wat een regisseur hoort te doen. Vechten voor je film.”

Tim had het het gevoel dat hij geen zeggenschap had over Dark Fate. Daarom zou de regisseur ook niet snel meer samenwerken met James, die de eerste twee films uit 1984 en 1991 heeft gemaakt. „Dat heeft niets te maken met het trauma dat ik aan de ervaring heb overgehouden. Dat komt doordat ik nooit meer in een situatie wil komen waarin ik niet de macht heb om het juiste te doen.” De twee zijn nog steeds vrienden, zo gaan ze binnenkort samen een biertje doen.

Het is niet de eerste keer dat de regisseur op de set te maken heeft met verschillende creatieve visies. Zo besloot Tim een paar jaar geleden niet in de regiestoel te kruipen voor het vervolg op zijn hitfilm Deadpool omdat hij en hoofdrolspeler Ryan Reynolds verschilden van mening. „Het werd me duidelijk dat Ryan graag de volledige controle had over de franchise. Je kunt daarmee werken als regisseur - en nog veel succes hebben ook - maar ik kan dat niet.”