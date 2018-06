Jeff Goldblum in The Price of Admission

The Price of Admission past in de traditie van films als Being John Malkovich en Birdman. Het verhaal is deels tragikomedie en deels thriller.

Sheen speelt een middelmatige toneelschrijver die een midlifecrisis ondergaat. Monaghan speelt zijn vrouw, die moe wordt van het spelen van de tweede viool. Hij dompelt zichzelf onder in een uitgebreid stuk over zijn leven. De enige persoon die hem begrijpt is zijn beste vriend, een rol van Goldblum, een gedragspsycholoog die zelf een midlifecrisis ondergaat.

Goldblum is vanaf donderdag op het witte doek te zien in Jurassic World: Fallen Kingdom, die dinsdagavond in première gaat in Theater Amsterdam.