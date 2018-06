Rick Brandsteder gaat in de Vecht zwemmen

Rick, die is opgegroeid in Breukelen en hoopt met een vriendenteam veel donaties binnen te halen voor Stichting Fight Cancer voor meer onderzoek naar kanker. „Persoonlijk heb ik in mijn familie meerdere malen te maken gehad met deze ziekte. Ik weet wat een impact het heeft op mensen en hun gezin”, zegt de Temptation Island-presentator. „Door middel van onderzoek kunnen meer mensen genezen en kan kanker een chronische ziekte in plaats van dodelijke ziekte worden. Ik zwem dus graag 2000 meter in de Vecht voor dit goede doel.”

Rick schreef zich dinsdag in als 225e deelnemer in voor het evenement. De organisatie verwacht dat het aantal deelnemers nog verder toeneemt.